Den aus Kläranlagen anfallenden Schlamm will die Entsorgungsfirma Zellinger mit einer neuen Trocknungsanlage so aufbereiten, dass er als Heizmaterial für die Industrie verwendet werden kann. An dieser technologischen Innovation wird derzeit im Zellinger Ökopark an der Gemeindegrenze von Herzogsdorf und Feldkirchen gearbeitet.