Im Unterricht lernten die jungen Leser viel über den Aufbau einer Zeitung und mussten zur Schularbeit auch einen Bericht verfassen. Zum Abschluss des Projektes "Zeitung in der Schule" besuchte Lokalredakteur Thomas Fellhofer die Schüler in Ulrichsberg. Zuvor wurden drei Wochen lang die Oberösterreichischen Nachrichten fleißig gelesen. Die Ulrichsberger sind ja mit ihren sportlichen Leistungen oft selbst Thema in den Lokalnachrichten.

Autor Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel Thomas Fellhofer