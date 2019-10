ROHRBACH. Fast 45 Jahre lang war Herbert Kirschner Gendarm und später Polizist. Den Entschluss die Uniform anzulegen hat er nie bereut. Nach mehr als 30 Jahren in leitender Funktion tritt der Haslacher heute seinen Ruhestand an. Als Bezirkskommandant der Polizei in Rohrbach hat er allerhand erlebt, war doch seine Dienstzeit geprägt von Umbrüchen.