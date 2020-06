Für viele sind die drei Tage, die für das Granitpilgern im Oberen Mühlviertel veranschlagt sind, schon ambitioniert. Marco Hofstätter "pilgerte" in knapp zehn Stunden über 96 Kilometer durch die zehn Gemeinden. Um 2.30 Uhr klingelte der Wecker von Marco Hofstätter aus Herzogsdorf an jenem Samstag, an dem er den Granitpilger-Weg laufend bewältigen wollte.