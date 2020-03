Die Sanierung des ehemaligen Dominikanerklosters im Ortszentrum bewegt seit Wochen die Menschen in Münzbach. Entsprechend groß war der Andrang bei einem Informationsabend, den die Gemeinde im Turnsaal der Volksschule organisierte: Mehr als 350 Zuhörerinnen und Zuhörer waren gekommen, um Details über den Projektstand zu erfahren.

Der Unternehmer Franz Greisinger stellte dabei seine „Maximalvariante“ vor, die neben einer umfassenden Sanierung des Klostergebäudes auch den Bau einer Wohnanlage im angeschlossenen Obstgarten umfasst. Als Unternehmer und Bürger von Münzbach sei es ihm ein Anliegen, die Infrastruktur seiner Heimatgemeinde zu unterstützen und das Kloster in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Mit Veranstaltungsräumlichkeiten sowie einem Gastronomiebetrieb im überdachten Innenhof hätte das Projekt auch einen konkreten allgemeinen Nutzen. „Damit würde nicht nur das Ortszentrum belebt. Das gesamte Areal könnte sich binnen kurzer Zeit zu einem neuen gesellschaftlichen Zentrum im Ort entwickeln“, warb Greisinger für sein Projekt, das demnächst mit einem Architektenwettbewerb in die nächste Entwicklungsstufe gehen soll. Den Finanzrahmen umriss Greisinger dabei mit sieben bis zehn Millionen, wobei er eher von der oberen Marke ausgehe: „Zehn Millionen Euro sind eine realistische Summe.“

Die Investition stehe auch im Zusammenhang mit der weiteren betrieblichen Entwicklung seines zuletzt im Jahr 2012 erweiterten fleischverarbeitenden Betriebs im Norden Münzbachs, machte Greisinger klar. So könnten in den kommenden Jahren zu den bestehenden 560 Arbeitsplätzen weitere 250 dazu kommen. „Diesen Mitarbeitern möchte ich adäquate Wohnmöglichkeiten in der Nähe anbieten können“, so Greisinger. Idealerweise auf dem Klosterareal.

Verkehrskonzept ausarbeiten

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Münzbachs Bürgermeister Josef Bindreiter (VP) betonte nach dem Info-Abend im OÖN-Gespräch, dass es angesichts der unterschiedlichen Meinungen zum Klosterprojekt nun wichtig sei, alle Beteiligten zurück an den Verhandlungstisch zu bringen: „Denkmalschutz und die Nähe zu kirchlichen Gebäuden stecken bei der Umsetzung einen sehr engen Rahmen.“ Zudem stellt auch das erforderliche Verkehrskonzept in der schmalen Ortsdurchfahrt eine nicht zu unterschätzende Herausforderung dar für die angedachten 200 Wohnungen dar – trotz geplanter Tiefgaragen.