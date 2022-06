Zehn Jahre Akutgeriatrie im Klinikum Rohrbach

Seit zehn Jahren gibt es im Klinikum Rohrbach das Department für Akutgeriatrie und Remobilisation (AGR). Damals wurden auch Palliativbetten in Betrieb genommen. An die 4000 Patienten wurden seither im Mühlviertler Spital von einem interdisziplinären Team nach neuesten Behandlungskonzepten versorgt.

Durch eine speziell an die Bedürfnisse betagter Patienten angepasste Betreuung ist es möglich, deren Selbstständigkeit so lang wie möglich zu erhalten. Diese intensive Betreuung ermöglicht einem sehr großen Teil der Betroffenen, nach ihrem stationären Aufenthalt am Klinikum Rohrbach in ihr gewohntes Umfeld zurückzukehren.

"Seit der Eröffnung der Akutgeriatrie und Remobilisation sind wir nahezu durchgehend voll belegt. Das macht deutlich, wie elementar das Department im medizinischen Alltag geworden ist", freut sich Oberarzt Wolfgang Tenschert, Leiter der AGR. Im Anschluss an eine Operation oder eine akute Erkrankung können Patienten bei Bedarf dort fortsetzen. Seit Jänner 2018 werden am Klinikum Rohrbach ältere Patienten auch ambulant betreut.

Physiotherapien kommen speziell nach Klinikaufenthalten zur Anwendung. Bild: OÖG

"In unserem Department bieten wir unseren Patienten das gesamte Spektrum der Akutgeriatrie. Besondere Schwerpunkte legen wir auf unfallbedingte, neurologische und internistische altersmedizinische Versorgung", sagt Tenschert. Unter dem Motto "So viel Hilfe wie nötig, so viel Selbstständigkeit wie möglich" arbeitet ein übergreifendes Team aus Ärzten, Pflegepersonal, Abteilungshelfern, der Überleitungspflege, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopädinnen, Sozialarbeiterinnen, klinischen Psychologinnen und Diätologinnen daran, den Betroffenen nach akuten Erkrankungen die Rückkehr in den Alltag und in ihre angestammte Lebensumgebung zu ermöglichen. "Ganz wesentlich für den Behandlungserfolg ist die intensive Zusammenarbeit mit den Betroffenen und deren Angehörigen. Dabei werden während des Aufenthalts laufend persönliche Therapieziele evaluiert und die aktive Mitarbeit der Patientinnen und Patienten wird gefördert", sagt Theo Kellermann-Pfoser, Pflegeleiter der AGR.