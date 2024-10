Bunter denn je präsentiert sich der Modehandel im Perger Stadtzentrum. Vor allem die Herrenstraße festigt mit zwei Neueröffnungen ihren Ruf als regionale Mode-Meile. So bereichern seit Kurzem das "Modewerk" sowie "Pop Up by Bogart" das Einkaufserlebnis in der Bezirksstadt.