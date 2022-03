Zahlreiche Erfolge für Mühlviertler Skilangläufer

Beim Intersport Pötscher Kids-Cup waren am Samstag über 50 Nachwuchstalente auf dem Laufenden, am Sonntag wurden dann die Landesmeisterschaften in der freien Technik mit 125 Startern und vor den Augen von ÖSV-Langlaufchef Christian Schwarz ausgetragen. Als erfolgreichster Verein stellte der Veranstalter SU Böhmerwald Sieger in zehn Wertungsklassen, darunter auch den bei den Damen mit Laura Maria Groiss. Die Langlauf-Sparte der SU Eidenberg konnte ebenfalls fünf Klassensiege für sich verbuchen. Herren-Landesmeister wurde Simon Kugler (SU Liebenau).

Dessen Vereinskollegen Sepp Hones und Anna Haider nahmen am Sumava-Skimarathon in Kvilda (Tch) teil. Routinier Hones gewann seine Altersklasse über 45 Kilometer, die sehbehinderte Haider wurde Zweite über 23 km.