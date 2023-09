"Yoga hat mir dabei geholfen, den Krebs zu bezwingen"

"Ich bin ein rundum positiv eingestellter Mensch. Aber da hat es auch mir momentan die Sprache verschlagen. Das war im ersten Moment schon ein Tiefschlag", erinnert sich Petra Palmetshofer an jenen Moment, an dem sie heuer im Frühjahr erfahren hat, dass sie an Brustkrebs erkrankt ist. Ihren Job als Flugbegleiterin konnte sie von da an ebenso wenig ausüben wie ihren seit 15 Jahren praktizierten Nebenberuf als Yoga-Lehrerin.