Wyda-Workshop: Kraft tanken wie die Kelten

Die Teilnehmer erlernen in Kleingruppen die Wyda-Techniken. (privat)

Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Viele nutzten die Urlaubstage, um aus dem stressigen Alltag auszusteigen – endlich ein paar Tage nur für sich alleine, mit den Liebsten und Freunden. Wer im Herbst nicht gleich wieder auf das gute Gefühl des "In-seiner-Mitte-Sein" verzichten möchte, kann zum Beispiel beim nächsten Wyda-Workshop von 27. bis 28. September, Gasthof Waldschenke, teilnehmen. Dabei werden in- und vor allem outdoor einfache Mental- und Körperübungen der alten Kelten gelernt. "Unsere von unzähligen oft negativen und nicht verlangten Informationen gestresste Psyche braucht regelmäßige Auszeiten. Nur so können wir resilient bleiben und uns gesund erhalten", ist Wyda-Trainerin Magy Bernhard sicher. Ein Wyda-Workshop (auch Kelten-Yoga genannt) mit Gleichgesinnten kann ein guter Einstieg sein, um auch im Alltag ein Mal pro Tag ganz entspannt bei sich zu sein. Im Seminarraum der Waldschenke (unterhalb des Sternsteins) wird mit Informationen über Wyda, die ehemalige Geheimlehre der alten Kelten, gestartet. Grundübungen folgen im entspannten Ambiente, und am späten Vormittag wird inmitten des Waldes während einer gemütlichen Wanderung Wyda praktiziert. Anmeldungen: 0699/ 17797797, magy@am-wydaweg.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper