Technische Innovationen, das Zeitalter der Industrialisierung und stabile politische Rahmenbedingungen ließen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Wirtschaft in der Donaumonarchie aufblühen. Wie sehr auch das Perger Bürgertum von dieser Entwicklung profitierte, lässt sich in einer Sonderausstellung nachvollziehen, die am Freitag im Perger Heimathaus eröffnet wurde.