"Wollen uns mit guter Leistung verabschieden"

"Wir wollen uns in St. Martin mit einer guten Leistung in die Sommerpause verabschieden", sagt Pregartens Trainer Samir Gradascevic vor dem OÖ-Liga-Derby heute in St. Martin (Anpfiff 18:45 Uhr). Nach zuletzt zwei Niederlagen soll beim Landescup-Sieger also wieder ein positives Ergebnis her. Die Frühjahrsrunde verlief für Pregarten mit 19 Punkten aus 14 Partien nicht ganz nach Wunsch. "Ich muss ehrlich zugeben, dass ich mir das anders vorgestellt habe. Allerdings hatten wir auch sehr viele verletzte Spieler, davon vier Spieler mit einer Kreuzbandverletzung", sagt Gradascevic. Er wird auch im Herbst wieder auf der Trainerbank der SPG Pregarten sitzen.

Sehr zufrieden kann die Union Perg mit dem Frühjahr sein. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Prandstätter hat mit einer Siegesserie schon sehr bald den Klassenerhalt fixiert. In der letzten Runde gab es einen 2:0-Sieg über Micheldorf. Heute geht es zum Abschluss zum Tabellenletzten nach Bad Schallerbach.

In der Landesliga Ost hat Rohrbach-Berg nach dem Last-Minute-Punkt in Naarn sein Schicksal morgen in der eigenen Hand: Die Eisschiel-Elf kann mit einem Sieg im direkten Duell gegen Traun den Ligaverbleib sichern.

Schon vor der morgigen Schlussrunde steht DSG Union Putzleinsdorf als Meister der Bezirksliga Nord fest. Das Spitzenspiel gegen Herbstmeister Julbach ist also für mindestens eine Saison das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams. (fr)