Wolfssichtungen in Kefermarkt gemeldet

Landwirte in der Umgebung werden aufgerufen, wachsam zu sein und ihre Weidetiere zu schützen. Im Falle einer Wolfssichtung wird dringend gebeten, sich beim Land zu melden. Auf der Homepage sind Meldungen über Risse in Oberösterreich und Ergebnisse der DNA-Analyse gelistet. Außerdem gibt es auf der Seite die Möglichkeit, Wolfssichtungen per Formular zu melden - am besten mit Fotonachweis. Weiters kann man sich an die Wolf-Hotline unter +43 732 7720-11812 oder außerhalb der Amtsstunden unter +43 732 7720-18889 wenden.

Bei dem Riss in Unterweißenbach gab das Land Entwarnung: "Die DNA-Analyse ergab eine eindeutige Fuchs-DNA", heißt es in der Aussendung am Donnerstag. Eine andere Todesursache und Nachnutzung durch den Fuchs könne jedoch aufgrund der Situation vor Ort nicht ausgeschlossen werden. Wolfs-DNA sei jedenfalls keine festgestellt worden.