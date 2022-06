Wolfgang Wimmer als Perger Wirtschaftsbund-Obmann bestätigt

Einblicke in die Zukunft des Bauens und Ausblicke auf die wirtschaftliche Entwicklung im Bezirk Perg prägten den Bezirkstag des Wirtschaftsbundes Perg. Schauplatz war eines der innovativsten Betriebsbauprojekte im Mühlviertel: Der neu errichtete Standort des Brettspann-Holzwerkes der Firma LOC-Holz im Inkoba-Betriebsbaugebiet Arbing. Rund 130 Wirtschaftstreibende aus dem Bezirk verfolgten hier die Unternehmenspräsentation von Geschäftsführer Rudolf Ortner sowie Impulsvorträge von Wirtschaftsbund-Ehrenobmann Christoph Leitl und Landesobfrau Doris Hummer.

Erfolgreich der Wiederwahl stellte sich im Verlauf des Abends der amtierende Wirtschaftsbund-Bezirksobmann Kommerzialrat Wolfgang Wimmer mit seinem Team. Wimmer geht mit einer Mischung aus jungen und erfahrenen Wirtschaftstreibenden in die kommende Funktionsperiode. Im Rückblick auf die vergangenen sechs Jahre verwies Wimmer auf zahlreiche gemeinsame Initiativen und Aktivitäten. Auch in Zukunft müssten spannende Aufgaben und neue Herausforderungen gestemmt werden. Dennoch sei es ihm wichtig, Vergangenes hinter sich zu lassen und Neues aufzubauen, so der einstimmig wiedergewählte Bezirksobmann.