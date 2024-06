Wolfgang-Ausstellung macht Station in Kefermarkt

In rund 150 Orten Mitteleuropas wird der heilige Wolfgang verschiedentlich verehrt. Er ist der Schutzpatron von Bayern, vor allem auch Schutzheiliger der Bildhauer, Holzarbeiter, Köhler, Zimmerleute, Schiffer und Hirten und wird als Nothelfer bei verschiedensten Krankheiten angerufen. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass es auch hierzulande, mit Zentrum St. Wolfgang im Salzkammergut (Gründungssage), mehrere Wolfgang-Gemeinden gibt.

So hat auch Kefermarkt seit 1476 eine Wolfgang-Wallfahrtskirche, wo ein Abbild des ehemaligen Bischofs von Regensburg in der Mitte des Schreines des weltberühmten Altares einen Ehrenplatz einnimmt. Den Grundstein dafür legte Christoph von Zelking, der Erbauer der Kirche, im Stiftsbrief aus dem Jahre 1473: "Im Namen der Heyligen und Ungetheilten Dreyfaltigkeit. Amen. – Ich durch den heiligen Himmelsfürsten Sanct Wolfgang in meinen grossen Nöthen empfindtlich geholfengen gehabt hab, Zu Ehren des Heiligen Bischouv Sanct Wolfgang ich ein Capellen und Kirchen zu pauen angefangen hab." Damit wurde eine der ersten Wolfgang-Wallfahrtskirchen in Oberösterreich begründet.

Die beachtlichen Ausmaße der dreischiffigen Hallenkirche dürften von Anfang an auf größere Pilgerscharen ausgelegt worden sein. Zudem besuchten die Pilger am Weg aus Böhmen nach St. Wolfgang auf der alten Salzstraße gerne die nahe "Wolfgangirast" im damaligen "Chefferndorf". Diese Wallfahrtskirche war Jahrhunderte lang von großer Bedeutung.

1100. Geburtstag

Der 1100. Geburtstag des heiligen Wolfgang wird heuer vor allem in St. Wolfgang im Salzkammergut groß gefeiert. Das Jubiläum hat sogar Vorrang gegenüber der Teilnahme der Wolfgang-Gemeinde an der Kulturhauptstadt Europas Salzkammergut 2024.

Ausstellung im Stöckl

Auch der Verein "Kunst Kultur in Kefermarkt" hat dieses Jubiläum zum Anlass genommen, im Stöckl eine Ausstellung zu arrangieren, um die Bedeutung des großen europäischen Heiligen als Mönch, Priester und Missionar auffrischen zu können. Die Bildtafeln sind eine Leihgabe der Gemeinde St. Wolfgang im Salzkammergut und dienen als Wanderausstellung.

Ein besonderes Highlight der Ausstellung ist die vom Kefermarkter Wilhelm Aufreiter aus Lindenholz geschnitzte und in Privatbesitz befindliche 220 Zentimeter große Wolfgangstatue, künstlerisch angelehnt an jene im Altar.

Freier Eintritt

Die interessante Wolfgang-Ausstellung im Stöckl am Kirchenplatz in Kefermarkt kann bis 23. Juni 2024 täglich (außer Dienstag) von 8 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt besichtigt werden.

