Wolfgang Ambros feiert mit Volkshilfe

Seit 30 Jahren gibt es die Volkshilfe in Freistadt. "Angefangen haben wir im Keller der Arbeiterkammer", erinnert sich der Mitbegründer und heutige Bezirksvorsitzende Hans Affenzeller. Auch der "KrimsKrams-Laden", Vorgänger des heutigen modernen Volkshilfe-Shops in der Lasbergerstraße, war in einer alten Garage am Pregartenteich untergebracht.

Heute zählt die Volkshilfe zu den großen Sozialhilfeorganisationen im Bezirk. Mit Angeboten wie Logopädie, Physiotherapie, Unterstützung von Personen mit Beeinträchtigungen sowie mobilen Pflegediensten ist die Volkshilfe mit derzeit rund 80 – meist ehrenamtlichen – Mitarbeitern den Kinderschuhen entwachsen. Mit dem Volkshilfe-Shop, in dem jeder Gebrauchtes kaufen kann, sowie dem monatlichen Reparaturcafé werden auch Akzente für Nachhaltigkeit und gegen das vorschnelle Wegwerfen gesetzt. Allein 2018 wurden 110 Tonnen Textilien gesammelt, die zum großen Teil wiederverwendet werden konnten.

"Mit den Mitarbeitern haben wir bereits ein Geburtstagsfest am Pferdeeisenbahnhof in Kerschbaum gefeiert. Aber wir möchten unser 30-jähriges Bestehen auch mit der Öffentlichkeit feiern", sagt Bezirkskoordinatorin Barbara Tröls, die es noch gar nicht richtig fassen kann, dass sich mit Wolfgang Ambros ein prominenter Vertreter des Austropop bereit erklärt hat, am 3. Oktober (20 Uhr) im Salzhof ein Benefizkonzert für die Volkshilfe zu geben. Der Reinerlös des Abends, an dem Ambros ohne Gage auftritt, soll Armutsbetroffenen im Bezirk zugutekommen.

Karten für das Geburtstagskonzert gibt es ab 1. August ausschließlich im Volkshilfe-Shop in der Lasbergerstraße 8 um 30 Euro. Abendkassa: 35 Euro. (Polzer)

