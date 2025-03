Wolf in St. Oswald zum Abschuss freigegeben

SANKT OSWALD/HASLACH. "Der Wolf ist ein faszinierendes Tier, hat aber in unserer Kulturlandschaft einfach keinen Platz mehr", sagte Rohrbachs Bezirksjägermeister Martin Eisschiel anlässlich des heurigen Bezirksjägertages. Und fast wie aufs Stichwort gibt es im Bezirk Rohrbach nun einen Problemwolf. Das Tier wurde in der Vorwoche mehrmals in St. Oswald bei Haslach gesichtet. Da er keinerlei Scheu vor dem Menschen zeigte, wurde der Risikowolf zum Abschuss freigegeben. Wiederholt trieb sich das Tier in der Nähe von Siedlungen und Höfen herum.

Nur mit Mühe verscheucht

Erstmals wurde Ende Februar eine Vergrämung in der Gemeinde Rohrbach-Berg gemeldet. Dabei konnte eine Person, die gerade mit Holzarbeiten in der Nähe eines Hühnerstalls beschäftigt war, den neugierigen Wolf nur mit Mühe verscheuchen. Vor wenigen Tagen folgten zwei weitere Vergrämungen in St. Oswald bei Haslach. Auch Wildkameras haben das Problemtier vielfach aufgezeichnet.

Bedenkliches Verhalten

Wie das Land Oberösterreich am Freitag in einer Aussendung bekannt gab, bereite vor allem das Verhalten des Tieres Sorgen. "Der Wolf zeigt weder gegenüber sich bewegenden Fahrzeugen noch gegenüber Menschen im Ortsgebiet eine natürliche Scheu und konnte nur durch mehrmaliges Hupen beziehungsweise lautes Anschreien vertrieben werden", teilte Agrar- und Jagdlandesrätin Michaela Langer-Weninger (VP) mit. Das Tier wurde daher als Risikowolf eingestuft und zum Abschuss freigegeben. Innerhalb von vier Wochen könne der Wolf aus St. Oswald entnommen werden, die Frist endet am 2. April. Der Bezirksjägermeister und Jäger in den betroffenen Rohrbacher Gebieten wurden informiert.

Nicht zuletzt dieser aktuelle Fall beweist: Der Wolf breitet sich aus. Durch ein bundesländerübergreifendes Monitoring will man nun einen genaueren Überblick über die Entwicklung der Populationen bekommen. "In Oberösterreich gibt es mittlerweile vier Wolfsrudel, die aufgrund ihrer hohen Reproduktionsrate rasch wachsen. Daher sind wirksame Maßnahmen im Wildtier-Management unerlässlich. Zum Schutz der Bevölkerung sowie der Alm- und Landwirtschaft müssen Eingriffsmöglichkeiten bei Gefahr durch Problemwölfe gewährleistet sein", stellte Langer-Weninger klar. Seit 2019 haben sich die Wolfssichtungen vervierfacht, insbesondere in den Rudelgebieten im Mühlviertel. In der Vorwoche ist auch die Änderung der Berner Konvention in Kraft getreten, wodurch der Schutzstatus des Wolfs von "streng geschützt" auf "geschützt" herabgestuft wird – ein Schritt, der den europäischen Regionen mehr Handlungsspielraum im Wolfsmanagement einräumen soll.

Tierschützer und Umweltorganisationen kritisieren die Herabstufung des Schutzstatus. "Das ist der völlig falsche Weg und könnte letztlich zu einer Aushöhlung des Naturschutzes in der EU führen – mit dramatischen Folgen für gefährdete Arten und Lebensräume", sagt dazu WWF-Experte Christian Pichler. Denn es sei nun zu erwarten, dass auch der strenge Schutzstatus weiterer gefährdeter Arten und wertvoller Naturgebiete infrage gestellt werden könnte. Aus wissenschaftlicher Sicht gebe es dafür keine Grundlage.

