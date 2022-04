Zeigen diese Videos einen Wolf in Sarleinsbach?

Das staunte OÖN-Leserin Anna G. nicht schlecht, als sie am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße von Sarleinsbach nach Hühnergeschrei eine ungewöhnliche Sichtung machte: Am Ende einer Reihe von Siloballen springt ein wolfähnliches Tier unmittelbar vor ihr Auto und quert die Straße. Auch vom Gegenverkehr lässt sich das Tier nicht aufhalten. Die Filmerin der Szene kommentiert diese noch mit einem langgezogenen "Oidaaa", ehe der mutmaßliche Wolf Richtung Wald verschwindet:

Das Video machte in den vergangenen Tagen auf WhatsApp die Runde, nun meldete sich die Urheberin bei den OÖNachrichten. Sie habe die Aufnahmen am Mittwoch gegen 16 Uhr mit ihrem Handy gemacht, sagte sie und schickte den OÖN noch ein zweites Video, auf dem zu sehen ist, wie das Tier kurz innehält und dann flüchtet:

Ob denn das gefilmte Tier tatsächlich ein Wolf ist, wollten die OÖN von Bezirksjägermeister Martin Eisschiel wissen. Dieser teilte mit, dass dies alleine durch das Anschauen des Videos schwer zu sagen sei und er auf das Urteil von Experten warten wolle, ehe er die Szene kommentiert.

Es ist nicht die erste „Wolfssichtung“ dieser Tage in der Region: In Neustift im Mühlkreis sichtete eine Zeitungsausträgerin am Montag vor einer Woche gegen 4:45 Uhr bei der Mündung der Ranna in die Donau ein wolfsähnliches Tier. Rund zwei Stunden später soll es noch einmal beim Schloss Rannariedl aufgetaucht sein.

Mehrere Sichtungen

Bereits am Wochenende davor wurde das Tier in Niederkappel beobachtet. Unter einem Foto in sozialen Medien wurde debattiert, ob es sich nun um einen Wolf oder einen Hund handle. Wolfgang Sollberger, Wolfsbeauftragter für das Mühlviertel, gab Entwarnung: Seine Kollegen und er waren sich einig, dass das Tier kein Wolf, sondern wahrscheinlich ein Wolfshund sei. Diese wurden zu Zeiten des Eisernen Vorhangs vor allem in Tschechien gezüchtet. Besonders der breite Kopf und die Form der Ohren würden klar gegen einen Wolf sprechen. Auch der „freundliche“ Gesichtsausdruck deute im Falle des Tieres in Neustift auf einen Wolfshund hin. Ob es sich beim nahe der Salzbrücke gesichteten ums selbe Tier handelt, sei noch unklar.