"Woizerl, Dobernigl und Hodersau": Ausstellung über Böhmerwaldpilze

Nachdem die große Pilzausstellung des Nationalparks Bayerischer Wald im Jahr 2021 auf großes Interesse gestoßen ist, findet sie auch heuer wieder statt. Unter dem Motto "Woizerl, Dobernigl und Hodersau – Pilze ohne Grenzen" sind am 27. und 28. August in der Arberlandhalle in Bayerisch Eisenstein nicht nur frisch gesammelte Pilze der gesamten Böhmerwald-Region zu sehen – es gibt auch ein umfassendes Rahmenprogramm.