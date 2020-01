Dohle und Hohltaube brüten im nördlichen Mühlviertel vor allem in vom Schwarzspecht gezimmerten Höhlen in Rotbuchen. „Alte Buchenbestände, die dem Schwarzspecht und seinen Nachmietern Lebensraum bieten, werden aber leider immer seltener, da viele Waldbesitzer in den vergangenen Jahrzehnten der Fichte den Vorzug geben haben“, sagt Christian Deschka von der Naturschutzbund-Regionalgruppe Mühlviertel West.