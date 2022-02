Wohnprojekt macht Stadt sogar wieder grüner

Bild: Grafik: Two in a Box Architekten

90 Wohnungen und zwei Geschäftsflächen sollen am alten Kapl-Bauplatz in Bad Leonfelden entstehen. Was das Projekt "Leonique" auszeichnet, ist die Tatsache, dass keine Flächen versiegelt werden. Im Gegenteil: "Von dem Areal, welches 10.000 m2 groß ist, werden wir mehr als die Hälfte wieder begrünen", verrät Baumeister Johann Amerstorfer von der Kapl-Geschäftsführung. Zu den 5300 m2 Grünfläche sollen noch einmal fast 2000 m2 begrünte Dachflächen kommen. Die Bad Leonfeldner Baufirma hat um die Änderung des Flächenwidmungsplans im Bereich des ehemaligen Bauplatzes zwischen der Hagauer- und der Burgfriedstraße bereits angesucht. Das Projekt beinhaltet sieben dreigeschoßige Gebäude mit zurückgesetztem vierten Geschoß. Die gesamte Wohnanlage soll zudem autofrei sein. "Möglichkeiten zum Be- und Entladen von Möbeln etwa wird es natürlich geben. Die Straße zwischen Burgfried- und Hagauerstraße wird auch als Zufahrt für die Feuerwehr dienen", erklärt Amerstorfer. Im Grunde solle aber der Platz zwischen den Baukörpern den Menschen gehören. Wir haben die Vorstellung, dass man sich hier frei bewegen kann, ob mit dem Dreirad oder dem Rollator", bringt es Amerstorfer auf den Punkt.

Baubeginn 2023

Der Baumeister hofft, dass das Projekt bis zum Jahresende genehmigungsfähig ist, sodass man Anfang 2023 mit den Abbrucharbeiten beginnen kann. Apropos Abbruch: "Wir haben darauf geachtet, dass wir von den Anrainern mit den Gebäuden eher wegrücken. Für die meisten entsteht durch den Abbruch ein Vorteil", sagt er. Ab Mitte 2023 soll dann in zwei oder drei Etappen gebaut werden. Das liege auch am jeweils aktuellen Verkaufsstand. Denn die 90 Einheiten sollen nicht vermietet, sondern als Eigentumswohnungen angeboten werden. "Das Interesse ist jetzt schon sehr groß, und wir führen bereits Interessentenlisten", sagt Amerstorfer (Informationen unter wohnwelt@compact.at).

Gemeinde zuversichtlich

Bad Leonfeldens Bürgermeister Thomas Wolfesberger ist guter Dinge, dass das Projekt realisiert werden kann. "Die Idee ist im Gemeinderat gut angekommen, vor allem, weil Flächen wieder begrünt werden", sagt er. Natürlich gelte es, infrastrukturelle Fragen zu klären, wie die Abwasserthematik oder Belange des Verkehrs, unüberwindbare Hürden sehe er aber nicht. Dass ein Bedarf an Wohnungen in Bad Leonfelden besteht, davon ist der Bürgermeister überzeugt: "Das Inkoba-Gebiet wächst und gedeiht. Wir müssen schauen, dass wir Fachkräfte in der Region halten und nicht mehr alle nach Linz pendeln müssen. Dazu braucht es attraktive Wohnungen." Interesse gibt es nicht nur bei Gemeindebürgern, sondern auch aus dem Umfeld der Kurstadt.

Verfahren eingeleitet

Der Gemeinderat hat jedenfalls den Grundsatzbeschluss gefällt, das Flächenwidmungsplan-Änderungsverfahren (Auflageverfahren) sowie die Änderung des örtlichen Entwicklungskonzepts für die Parzellen einzuleiten. (fell)