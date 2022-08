Wohnhaus in St. Peter unter neuer Leitung

Er begleitet und betreut mit seinem 20-köpfigen Team 15 Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung: "Mir gefällt es, wie offen Menschen und Vereine in St. Peter auf die Lebenshilfe zugehen." Bereits seit Ende 2020 arbeitet der ausgebildete Fachsozialbetreuer im Bereich Behindertenarbeit im Wohnhaus der Lebenshilfe in St. Peter. Bereits seinen Zivildienst absolvierte der heute 33-Jährige aus Gramastetten in einem Wohnhaus für Menschen mit Beeinträchtigung, nach seiner berufsbegleitenden Ausbildung zum Fachsozialbetreuer startete der gelernte Koch im Jahr 2015 in der Werkstätte Linz Urfahr seine Karriere bei der Lebenshilfe OÖ.

Mit St. Peter "verheiratet"

Bezug zur Marktgemeinde St. Peter hat Mario Vitale über seine Frau, die ursprünglich aus St. Peter stammt. "Vereine kommen immer wieder auf uns zu – von der Katholischen Frauenbewegung über die Feuerwehr bis hin zu den Schuhplattlern. So erleben unsere Bewohner spannende Nachmittage, Grillabende und vieles mehr. Auch in der Nachbarschaft sind wir gut verankert – es tut sich immer was", freut sich der Wohnhausleiter über die Integration im Ort. Zuletzt halfen die Bewohner etwa beim Landesfeuerwehrbewerb beim Mülltrennen und konnten so neue Kontakte knüpfen.

Jederzeit willkommen sind Zivildiener und Praktikanten im Lebenshilfe-Wohnhaus in St. Peter. Kontakt: Tel.: 07282 21010 oder E-Mail: wo-stpeter@ooe.lebenshilfe.org