Wohnhaus der Lebenshilfe steht kurz vor Fertigstellung

Die Elektro- und Installationsarbeiten sind so weit abgeschlossen, die Tischler bauen die Möbel auf und auch die Küche nimmt schön langsam Formen an: Das neue Lebenshilfe-Wohnhaus in Unterweißenbach steht kurz vor seiner Fertigstellung. In etwas mehr als einem Monat kommt Leben in das neue Haus und 15 Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung beziehen, aufgeteilt in zwei Wohngruppen, hier ihr neues Zuhause. Darüber hinaus steht auch ein Platz für Kurzzeitwohnen zur Verfügung.

Mitarbeiter werden gesucht

"Jeder darf sich sein neues Zuhause so frei und selbstständig wie möglich gestalten. Unterstützung gibt es dort, wo sie gebraucht wird", sagt der Leiter des Wohnhauses, Walter Hörleinsberger. Gemeinsam mit einem 20-köpfigen Team wird er künftig die hier wohnenden Menschen begleiten. Noch ist dieses Team aber noch nicht ganz komplett. Deshalb werden noch dringend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht. So könnte Hörleinsberger beispielsweise eine agogische Fachkraft, eine diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegekraft, Mitarbeiter für die Wäscherei und Reinigung sowie eine Bürokraft brauchen. Entsprechende Stellenanzeigen sind auf der Website der Lebenshilfe Oberösterreich zu finden. "Im neuen Wohnhaus werden wir viele Mitgestaltungsmöglichkeiten bieten", hofft Hörleinsberger auf ein Team, in dem jeder seine Fähigkeiten für das Wohl des gesamten Hauses einsetzt.

Bei der Mitgestaltung des neuen Hauses sind darüber hinaus ab Februar ehrenamtliche Helfer sowie Zivildiener willkommen. Wie es sich hier arbeitet, weiß Markus Moser: Er absolviert seit August seinen Zivildienst in der Lebenshilfe-Werkstätte in Unterweißenbach und würde diesen "immer wieder" bei der Lebenshilfe Oberösterreich absolvieren: "Es ist jeder Tag abwechslungsreich und wir haben viel Spaß bei der Arbeit."

Der 19-Jährige hatte zuvor keinen Kontakt zu Menschen mit Beeinträchtigung. "Es gibt keinen Grund für Berührungsängste. Die Menschen haben trotz ihrer Beeinträchtigung eine enorme Lebensfreude und gehen sehr offen auf andere zu."

Bei Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit oder einem Zivildienst ab Februar gibt Wohnhaus-Leiter Walter Hörleinsberger (0699 / 1969 3670 gerne detailliert Auskunft.