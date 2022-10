Wohlklingendes Dutzend: Der Salzhof war ein guter Boden für heimische Blasorchester

Ein Ausrufezeichen setzten am Wochenende die Musikvereine aus dem Bezirk Freistadt. Nach zweijähriger Corona-bedingter Pause konnte im Freistädter Salzhof endlich wieder eine Konzertwertung ausgetragen werden. „Der Musikverein Bad Zell hatte schon das Bezirksmusikfest samt Marschwertung erfolgreich ausgerichtet und zeichnete nun für die Durchführung der Konzertwertung an diesem Wochenende im Salzhof verantwortlich“, sagt der Bezirksobmann des Blasmusikverbandes, Franz Jungwirth.

Zwölf Blasorchester, darunter zwei Jugendorchester, stellten sich am Samstagnachmittag sowie am Sonntagvormittag dem Urteil der Fachjury, bestehend aus Gottfried Reisegger, Werner Parzer und Gernot Haidegger. Die Juroren bewerteten die Leistungen der teilnehmenden Kapellen und zeigten sich mit den Darbietungen ausgesprochen zufrieden.

„Neun Gold- und drei Silbermedaillen konnten an den beiden Tagen an die angetretenen Orchester überreicht werden“, freute sich Bezirkskapellmeisterin Marlies Barth-Miesenberger zum Abschluss der beiden Konzerttage. „Immer mehr Orchester werden mittlerweile von Dirigenten-Teams geleitet, die meist aus einem erfahrenen Kapellmeister und einem frisch ausgebildeten Orchesterleiter bestehen. Dadurch ist die musikalische Leitung der Blaskapellen gut abgesichert. Außerdem profitieren Dirigenten und Musiker von neuen Inputs und von langjähriger Erfahrung.“

Das beste Wertungsergebnis mit 95,7 Punkten erspielte der Musikverein Rainbach in der Leistungsstufe B unter der musikalischen Leitung von Stefan Fleischanderl und Magdalena Zeiml. In der Leistungsstufe C erreichte die Stadtkapelle Freistadt mit 93,90 Punkten das beste Wertungsergebnis. Auch hier dirigierte ein Team, bestehend aus Marlies Barth-Miesenberger und Marlene Schaumberger, die ihr erfolgreiches Konzertwertungs-Debut am Dirigentenpult gab.