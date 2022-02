Wochenmarkt startet

Nach der Winterpause fällt am Freitag, 4. März, der Startschuss für die Feldkirchner Wochenmarkt-Saison 2022. Rechtzeitig vor dem Start erschien die dritte Ausgabe der Feldkirchner Wochenmarktzeitung, die über die zahlreichen AusstellerInnen informiert sowie einen Gutschein beinhaltet, der beim ersten Markt bei den Standlern eingelöst werden kann. Auch heuer findet wieder jeden Freitag am Vorplatz des Feldkirchner Schul- und Kulturzentrums in der Zeit von 14 bis 17 Uhr der wöchentliche Markt statt.

Jeweils am letzten Freitag eines Monats werden kulturelle Beiträge geboten.