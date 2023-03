Wochenende der vergebenen Chancen

Ein Marathon-Wochenende absolvierte das Tischtennis-Bundesligateam der Askö Glas Wiesbauer Mauthausen. Mit einem Sieg gegen Biesenfeld sowie knappen Niederlagen gegen Innsbruck und Kufstein wurde zwar das Mindestziel erreicht, sieht man sich die Spielverläufe im Detail an, wäre aber durchaus der eine oder andere Punkt mehr zu holen gewesen. Am Freitag gaben die Mauthausener gegen Innsbruck eine 2:0-Führung aus der Hand und unterlag am Ende mit 2:4.

Am Samstag wogte das Spiel gegen Biesenfeld hin und her. Zum Glück für Mauthausen gewann Neuzugang Ivan Hencl die entscheidende Partie. „Damit konnten wir den direkten Abstieg mit ziemlicher Sicherheit vermeiden“, atmete Teamkapitän Bernhard Kinz-Presslmayer auf. Nicht so gut endete am Sonntag das nächste Abstiegsduell in Wels. Drei Mal ging es in einen Entscheidungssatz, drei Mal endete dieser mit einer Niederlage für die Mühlviertler, die nach dem 2:4 mit leeren Händen dastanden.

Bereits am kommenden Samstag folgt das nächste Schicksalsspiel gegen Kufstein. Kinz-Presslmayer: „Die Tiroler sind zwar noch hinter uns in der Tabelle, haben sich aber in der Winterpause erheblich verstärkt. Wir gehen also nicht gerade als Favoriten in das Spiel!“

