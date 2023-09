Wo sich 2000 Menschen für den Schutz der Menschenrechte einbringen

MAUTHAUSEN / GUSEN / ST. GEORGEN. Rund um den 85. Jahrestag der Reichspogromnacht im November 1938 ist die "Bewusstseinsregion Mauthausen – Gusen – St. Georgen" vom 9. bis 12. November Austragungsort des siebenten internationalen Menschenrechtesymposiums. Mehr als 2000 Teilnehmer werden dabei erwartet, die sich dort mit dem Schutz der Menschenrechte auseinandersetzen. Flankiert wird das von Geschäftsführerin Andrea Wahl und ihrem Team organisierte Symposium von einem mehrtägigen Kulturprogramm – siehe Infokasten.

"Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir jedes Jahr ein Stück größer werden. Mittlerweile ist das Symposium nicht nur in der Region fest verankert, sondern auch darüber hinaus", sagte Mauthausens Bürgermeister Thomas Punkenhofer gestern bei der Programmpräsentation des diesjährigen Symposiums. An vier Tagen sind 40 Workshops, Zeitgeschichte-Rundgänge, Filmvorführungen und Kultur-Impulse geplant. "Unsere Gäste kommen aus zumindest sieben Nationen", freut sich der Sprecher der Bewusstseinsregion, Bgm. Christian Aufreiter aus Langenstein. "Ein starkes Statement zur Wahrung der Menschenrechte" erwartet sich St. Georgens Bürgermeister Andreas Derntl von dem Symposium.

Inhaltlich wird sich das Symposium mit Artikel 6 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte befassen: "Jeder Mensch hat das Recht, überall als rechtsfähig anerkannt zu werden." Diese Auseinandersetzung sei brandaktuell, sagt Bgm. Punkenhofer: "Wenn wir über Rückführungen geflüchteter Menschen sprechen, die auch in ihrer Heimat nicht erwünscht sind, stellt sich dieses Thema besonders: Niemand will sie. Aber sie existieren – und sie können sich ja nicht in Luft auflösen."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner