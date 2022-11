Wo Lehrlinge erstklassig ausgebildet werden

"Lehrlinge sind wie Rohdiamanten. Es liegt an uns, sie zu erfolgreichen Fachkräften auszubilden", sagt Karl Schmalzer, Direktor des Spa Hotels Bründl in Bad Leonfelden. Dass die Mission, Lehrlingen die Freude an ihrem Beruf zu vermitteln, sie zu fördern und in ihrer Entwicklung zu begleiten, in dem Vier-Sterne-Betrieb offenbar recht gut gelingt, zeigte sich bei der Verleihung der diesjährigen "ineo Lehrlingsawards" der Wirtschaftskammer Oberösterreich: Da wurde das Bründl nämlich in der Kategorie "Mittelbetriebe" (10 bis 99 Mitarbeiter) als vorbildlichster Lehrbetrieb Oberösterreichs ausgezeichnet.

Seit 2007 wurden im Spa Hotel Bründl 21 Lehrlinge ausgebildet. Mehr als 100 Praktikanten absolvierten ein Pflichtpraktikum. Aktuell befinden sich sieben Lehrlinge in Ausbildung. Wie sehr es dem Tourismus-Leitbetrieb gelingt, seinen Nachwuchs auf eine erfolgreiche Karriere vorzubereiten, zeigen beispielhaft drei mittlerweile ausgelernte Fachkräfte. Maria Stadlbauer erkochte sich die Goldmedaille bei den Koch-Staatsmeisterschaften in Altmünster, Victoria Cellnigg gewann die Junior Koch Challenge der Linzer Hotspots und Sebastian Lachinger ist mittlerweile mehrfach ausgezeichneter Cocktail-Staatsmeister.