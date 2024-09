Wo Einsamkeit keine Chance hat: Zehn Jahre Wohnoase Freistadt

Seit zehn Jahren finden die Bewohner der Wohnoase Freistadt jenes Umfeld vor, in dem sie trotz gesundheitlicher Einschränkungen ihren Alltag im Wesentlichen selbstbestimmt meistern können. Geführt wird die Einrichtung in der Zemannstraße 29 von der Gesundheits- und Soziale Dienste GmbH der Volkshilfe Oberösterreich.27 Menschen im Alter zwischen 43 und 92 Jahren führen in den barrierefreien Wohnungen ein weitgehend eigenständiges Leben.

Aus Anlass des zehnten Jahrestags der Eröffnung lud die Volkshilfe Bewohner, Wegbegleiter und Ehrengäste zu einer Feier in das Haus ein. Mit dabei waren etwa Freistadts Bürgermeister Christian Gratzl (SP), die Nationalratsabgeordnete Johanna Jachs (VP), Neue Heimat-Geschäftsführer Robert Oberleitner und Michael Schodermayr, Vorsitzender der Volkshilfe Oberösterreich. Oberleitner nannte die Wohnoase ein Leuchtturm-Projekt, das auch nach zehn Jahren noch nichts an Strahlkraft verloren habe. Für Bürgermeister Gratzl ist die Einrichtung als Ort, an dem Einsamkeit keine Chance hat. Michael Schodermayr bedankte sich vor allem bei den Bediensteten im Haus: Sie würden schließlich dafür sorgen, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner gut aufgehoben und geborgen fühlen. Diesem Dank schloss sich auch Johanna Jachs an. Sie war nicht nur als Vertreterin von Sozial-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer gekommen, sondern hegt auch einen sehr persönlichen Bezug zur Wohnoase: Ihr Vater Christian Jachs war zum Zeitpunkt der Eröffnung vor zehn Jahren Bürgermeister von Freistadt.

Von der guten Entwicklung der Wohnoase in der vergangenen Dekade überzeugten sich zudem einige "Geburtshelfer" dieses sozialen Leuchtturmprojektes wie Hans Affenzeller, Monika Hofer und Barbara Tröls. Selbstverständlich ließ es sich mit Ulli Steininger auch die aktuelle Vorsitzende der Volkshilfe Freistadt nicht nehmen, der Wohnoase zum Geburtstag zu gratulieren.

