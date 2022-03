Wo ein Handicap kein Hindernis für einen Traumurlaub darstellt

Einen Urlaub zu planen, ist für Einzelne relativ einfach, für Familien schon etwas aufwändiger und für Menschen mit Beeinträchtigung mitunter beinahe ein Ding der Unmöglichkeit. Im Bezirk Perg hat sich der Verein "Friedensstift Waldhausen" genau auf diese Zielgruppe spezialisiert – mit großem Erfolg.

"Individuell betreut urlauben" lautet das Motto der 2008 von Maria Schönhofer initiierten Urlaubsplattform, die in dieser Form einzigartig in Österreich ist und einen ausgezeichneten Ruf genießt. Das liegt zu einem Gutteil an der Arbeit von Ursula Springer. Die gelernte Sozialarbeiterin war in den vergangenen zehn Jahren als Geschäftsführerin für die betreuten Urlaubsangebote zuständig. In dieser Zeit hat sie ein tragfähiges Netzwerk mit Institutionen wie der Lebenshilfe Österreich, dem Institut Hartheim oder der Caritas geknüpft.

Pro Jahr werden 34 Urlaubswochen angeboten und knapp 150 Personen mit unterschiedlichstem Betreuungsgrad begleitet. Geschlafen wird bei privaten Zimmervermietern im Ort, gegessen in den Wirtshäusern von Waldhausen. "Bei uns kann jeder Urlaub machen, der Betreuungsbedarf hat. Ob das nun Senioren sind, die sich alleine keinen Urlaub mehr zutrauen, oder Menschen mit Behinderung. Wir begleiten Urlaubsgäste bis zur Pflegestufe 6", sagt Springer, deren Team neun Personen umfasst.

Mit Monatsende wird Springer die Geschäftsführung an Christian Zeitlhofer übergeben. Er war bisher als Zimmervermieter mit an Bord und absolvierte zuletzt eine Ausbildung zum Fachsozialbetreuer. Sein Ziel: "Wir wollen weiterhin erholsame und spannende Urlaubstage in der Region anbieten und so den Ruf Waldhausens als Destination für Traumurlaube der besonderen Art weiter ausbauen." (lebe)