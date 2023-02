Wo Dreharbeiten ganz geplant aus dem Ruder laufen

In der Komödie "Ruhe, wir drehen!" verfolgt das Publikum ein Filmteam, das ein Theater – eben die Grenzlandbühne – angemietet hat, um dort eine Szene für ein Ehedrama zu drehen. Wie es das Stück so will, haben einige der Protagonisten tatsächlich einige Rechnungen untereinander zu begleichen. Und so laufen unter der Regie von Raimund Stangl dann einige Dinge, natürlich ganz geplant, ziemlich aus dem Ruder.