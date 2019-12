40 Jahre war Otto Ruhsam als Bibliothekar an der JKU in Linz tätig und hat in dieser Zeit im wahrsten Sinne des Wortes Basisarbeit geleistet: Über einen Zeitraum von zehn Jahren sichtete und katalogisierte er etwa 9300 Dokumente der geschichtlichen Literatur anlässlich des 500-jährigen Jubiläums der Landeshauptstadt im Jahre 1990.