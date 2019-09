Wo der weiße Hase mit Alice den Reiz des Wahnsinns feiert

Am Ende des soeben begonnenen Schuljahres werden die achten Klassen des Europagymnasiums Baumgartenberg bei der Maturaprüfung im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Doch auch zu Beginn desselben treten die Jugendlichen in das Scheinwerferlicht, wenn sie ab heute für fünf Aufführungen auf der Bühne des Stadttheaters Grein stehen, um ein englischsprachiges Theaterstück zum Besten zu geben.

Das diesjährige Stück "Alice in Wonderland" wurde einmal mehr von David Taylor – Schauspieler, Autor und Regisseur des Vienna English Theatre – adaptiert und gemeinsam mit dem Baumgartenberger Professoren-Team einstudiert. Basierend auf dem bekannten Werk von Lewis Carroll werden von heute bis Sonntag die bizarren Abenteuer von Alice in der fantastischen Welt von Wunderland in einer ungewöhnlichen Fassung präsentiert. Zwar folgt Alice auch in dieser Version dem weißen Hasen in ein Land der Fantasie, jedoch sind viele Figuren und Episoden der Feder von David Taylor entsprungen und entführen das Publikum in seine außergewöhnliche Interpretation eines Wunderlands. Ein vergnüglicher Abend mit viel Humor im Stadttheater Grein sollte dabei garantiert sein.

Theater als Lebensschule

Das Englisch-Theater-Projekt des Europagymnasiums steht jedes Jahr am Beginn der achten Klassen und kann mittlerweile auf eine 17-jährige Erfolgsgeschichte verweisen. Dazu trägt einerseits die unvergleichliche Spielstätte im Greiner Stadttheater bei, die für dieses Projekt eine perfekte Kulisse bietet. Andererseits sind es aber auch der Spaß am Theaterspiel und die Unbekümmertheit der jugendlichen Akteure, die das Publikum – darunter natürlich viele stolze Eltern und Verwandte – in ihren Bann ziehen. Dabei profitieren die Schülerinnen und Schüler auch persönlich von der Teilnahme am Theaterstück: Das gemeinsame Arbeiten in der Gruppe, das Präsentieren der eigenen Person und die konkrete Anwendung der Fremdsprache werden dabei trainiert. Darüber hinaus starten die Schülerinnen und Schüler motiviert in die Maturavorbereitungen und sind für die Bühne des Lebens bestens vorbereitet.

Termine: 18., 19., 20. und 21. 9., jeweils um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 22. 9., um 17 Uhr. Kartenpreis: € 10,– für Erwachsene; Schüler/Studenten € 5,–. Reservierungen: werktags 8–12 Uhr unter 07269 / 75 51-0 oder direkt im Sekretariat der Schule.