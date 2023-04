Wo der Traktor zum Schulalltag gehört

Die Felder am Landesgut Katsdorf werden für die Aussaat vorbereitet.

Die Landwirtschaftliche Fachschule wurde zwar schon vor sechs Jahren in Richtung Agrarbildungszentrum (abz) Hagenberg abgesiedelt. Was es aber nach wie vor in Katsdorf gibt, ist das sogenannte Landesgut mit sieben Hektar Wald, etwas Grünland und vor allem knapp 30 Hektar Ackerfläche. Dieses wird nach wie vor als Praxisbetrieb für die Ausbildung der bäuerlichen Jugend im Agrarbildungszentrum genutzt.