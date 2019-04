Wo der Osterhase auf Zauberer, Handwerker und Akrobaten traf

FREISTADT. Über eine gute Besucherfrequenz und gelöste Stimmung durften sich die Organisatoren des Freistädter Ostermarktes freuen.

Ganz in vorösterliche Stimmung getaucht präsentierte sich am Samstag das Stadtzentrum von Freistadt. Der vom Stadtmarketing-Team organisierte Ostermarkt vereinte mehr 40 Aussteller und ihre vielfältigen Produkte im Stadtzentrum. Feine Dekorations- und Geschenksideen, Kunsthandwerk, Unterhaltung und kulinarische Genüsse verwöhnten die zahlreichen Besucher auf dem Hauptplatz sowie in der Samtgasse, wo rund um das Mühlviertel-Kreativ-Haus sogar frisch aufgekocht wurde. Ergänzt wurde der Markt heuer erstmals durch einen Antik- und Raritätenmarkt, bei dem so manches in die Jahre gekommene Sammelstück seinen Besitzer wechselte.

Wer Glück hatte, traf beim Rundgang durch das Marktgelände auf die beiden jungen MItarbeiterinnen des Osterhasen, die Süßigkeiten an Kinder verteilten.Zahlreiche Innenstadt-Kaufleute beteiligten sich zudem an einer Ostereier-Suche, bei der Kinder ihren Sammelpass mit bunten Sticker füllen konnten.

Besonders beliebt bei den jüngsten Marktbesuchern waren die Ponys im Streichelzoo, die Kutschenfahrten durch die Stadt, die lustigen Zauberkunststücke in der Samtgasse sowie die Bastel- und Akrobatik-Ecke, bei der man mit verschiedenen Jonglier-Utensilien sein Geschick erproben konnte.

