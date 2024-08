Wo Bruckner in Böhmen gerne einkehrte

Während Tschechien 2024 den 200.Geburtstag von Bedřich Smetana feiert, lässt Oberösterreich Anton Bruckner mit einem umfangreichen Festprogramm hochleben. Während seines Aufenthalts als junger Schulgehilfe in Windhaag bei Freistadt wanderte Bruckner oft in das vier Kilometer nahe südböhmische Zettwing / Cetviny an der Maltsch, um dort mit Freunden in den Wirtshäusern zu musizieren.

Dieses Detail aus Bruckners Lebenslauf gibt Anlass für zwei Festkonzerte, die an diesem Wochenende sowohl in Cetviny als auch in Svatý Kámen (Maria Schnee) abgehalten werden. Auf dem Programm steht Bruckners "Windhaager Messe" für Chor und ein Bläser-Ensemble. Zu hören diesen Samstag,10. August, um 15 Uhr in Cetviny sowie am Sonntag als Matinee um 11.30 Uhr in Svatý Kámen.

