WM-Einsatz für Keferböck in Kroatien

Und mit dem Pregartner Johannes Keferböck will es auch ein Mühlviertler Pilot in einem Skoda Fabia Rally2 evo wieder wissen. Mit seiner Beifahrerin Ilka Minor absolvierte er im Jänner bereits die legendäre Monte-Carlo-Rallye. Und wie schon in den damals winterlichen französischen Seealpen erwarten ihn auch im Raum Zagreb tückische Sonderprüfungen. "Der Asphalt ist sehr rutschig", sagt Keferböck, der zuletzt im Lavanttal die Feinabstimmung testete.