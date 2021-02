Wissenschafter und Fischer eilen der Äsche zu Hilfe

Während österreichweit die Äsche akut bedroht ist und daher zum "Fisch des Jahres 2021" auserkoren wurde, haben sich die Bestände an der Großen Mühl in den vergangenen drei Jahren erstmals – allerdings auf niedrigem Niveau – stabilisiert. Damit die Äsche in der Mühl weiterhin eine Heimat findet, hat das Fischereirevier Rohrbach gemeinsam mit dem Verein "Natura Aquatica" ein Maßnahmenpaket geschnürt. Das Ziel: Rohrbach soll Vorzeigebezirk für den Schutz der Äsche werden.

Ein Schwerpunkt dabei ist die natürliche Beschattung der Großen Mühl. In erster Linie sind es nämlich die immer wärmer werdenden Gewässer, die der Äsche hierzulande zusetzen: So kann sie über 22 Grad Wassertemperatur nur sehr schwer überleben. Für ein Pilotprojekt "Gewässerbeschattung" wurden bereits erste Gespräche mit der Bezirkshauptmannschaft geführt.

Auch dem Laichplatzmanagement kommt beim Schutz von Äsche und Bachforelle große Bedeutung zu. Mechanisch aufgelockerte Kiesbänke erleichtern den Fischen das Ablaichen. Mit dem Einbringen passender Granitsteine wird außerdem versucht, die ursprüngliche Eigendynamik der Wasserströmung wiederherzustellen. "Wir vergleichen diese Maßnahmen mit der Arbeit eines Gärtners: Auch der muss zuerst einiges an Arbeit investieren, um dann ernten zu können", sagen dazu Thomas Koller und Georg Oberaigner vom Fischereirevier Rohrbach.

Wertvolle Grundlagen für die geschilderten Maßnahmen liefert die langjährige Forschung des aus Aigen-Schlägl stammenden Wissenschafters Christoph Hauer von der Universität für Bodenkultur Wien. Er hat für sein "Hausgewässer" bereits Ergebnisse vorgelegt, die internationale Beachtung finden.

Im Team arbeiten Wissenschafter und Fischer daran, einen autochthonen Stamm der Äsche zu züchten: Gemeinsam mit der BOKU Wien bestellte man einen Brutcontainer, um die Nachzucht von Bachforelle und Äsche zu forcieren. "Diese wachsen zwar weniger schnell, sind aber hochwasserresistenter und angepasster an unsere Flüsse im Oberen Mühlviertel", so Obmann Thomas Koller. In den nächsten Jahren gelte es, zu handeln, um das Artensterben in und den Flüssen zu verhindern. Getreu dem Leitspruch von Natura Aquatica: "Unterwasser ist auch dein Planet." (lebe)