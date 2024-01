Wirtshausmusik und Bruckner im Kaffeehaus

So könnte es gewesen sein zu Bruckners Lebzeiten: Eine übervolle Gaststätte, ein paar Musikanten und eine ausgelassene Stimmung. Genau das erlebte das Publikum am Freitag in der Kaffeesiederei Blumensträußl. Zum Auftakt der Veranstaltungsreihe "Bruckner Goes Wirtshaus" brachte ein Ensemble aus Musikerinnen und Musikern des Bruckner-Orchesters Linz und der St. Florianer Sängerknaben - organisiert vom Kulturverein Grein - Musik unter die Leute.

Dabei ließen sich die Gäste im Blumensträußl keinesfalls nur berieseln: Es wurde aus Leibeskräften mitgesungen und mit den eigenen mitgebrachten Instrumenten mitmusiziert - vom Landler bis zur Brucknersymphonie. Drei Stunden ging es musikalisch wahrlich heiß her. Ein Höhepunkt des Abends war das gemeinsam gesungene "Locus Iste" von Anton Bruckner.

Am 1. März ist "Bruckner Goes Wirtshaus" im Schmankerl und Trankerl in Luftenberg zu Gast.

