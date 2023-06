Die erste Wirtschaftsroas in der Region Urfahr West holte die Vielfalt der regionalen Wirtschaft in der Seca Holzwelt und am Schiff Schönbrunn in Ottensheim sowie beim Entsorgungsunternehmen Zellinger in Walding auf die Bühne. 40 Unternehmer präsentierten ihre Dienstleistungen und Produkte den interessierten Besuchern an diesem veranstaltungsintensiven Wochenende.