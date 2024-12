Wirtschaftskammer Freistadt hieß 4500. Mitglied willkommen

Eine Dynamik, die auch für das kommende Jahr optimistisch stimmen sollte, erlebt derzeit die Wirtschaftskammer im Bezirk Freistadt. Dank mehrere frischer Betriebsgründungen konnte nun das 4500ste Kammermitglied begrüßt werden. In den vergangenen zehn Jahren haben mehr als 2200 Personen einen Betrieb im Bezirk Freistadt neu gegründet.

Jubiläumsmitglied Karin Horner hat in Pregarten an der Feldaist das Café-Jausenstation "Auszeit" eröffnet und sich mit dem Schritt in die Selbstständigkeit einen lang gehegten Traum erfüllt: "Der Start im Herbst ist sehr gut gelungen. Ich und mein Team freuen uns riesig über den positiven Zuspruch unserer Gäste. In unserer heimeligen Gaststube oder im Gastgarten direkt an der Feldaist kann man Samstag, Sonntag und Montag ein reichhaltiges Frühstück, eine entspannte Café-Pause oder eine herzhafte Jause genießen - aber bitte unbedingt vorher reservieren."

"Der Schritt in die Selbständigkeit ist für viele Menschen die Erfüllung eines lang gehegten Wunsches. Eigener Chef sein und mehr Flexibilität in der Zeit- und Lebensgestaltung sind Hauptmotive der Unternehmensgründung", sagt Dietmar Wolfsegger, Leiter der WKO Freistadt. Allen, die mit dem Gedanken an eine Unternehmensgründung liebäugeln, stehe die Kammer mit einem umfassenden Beratungsangebot zur Seite. Etwa mit Gründer-Workshops die demnächst am 15. Jänner, 25. Februar und 27. März abgehalten werden.

In den vergangenen 15 Jahren hat nicht nur die Zahl der WKO-Mitgliedsbetriebe im Bezirk von 3.000 auf 4.500 zugenommen. Auch bei den gewerblichen Arbeitgeberbetrieben gab es im selben Zeitraum von 900 auf fast 1100 eine kräftige Steigerung. Diese Unternehmen sichern mehr als 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Arbeitsplatz in der Region.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper