Wirtschafts-Roas in Urfahr-West holt die Unternehmen vor den Vorhang

Die erste Wirtschafts-Roas in der Region Urfahr-West präsentiert sich an drei unterschiedlichen Standorten Anfang Juni in Walding und Ottensheim. Der Guute Tage Verein Urfahr-West lädt dabei zum Kennenlernen der regionalen Wirtschaft ein: Beim großen Schaufenster der regionalen Unternehmerschaft, der Havanna-Night sowie dem ersten Wirtschafts-Roas-Ball auf dem Schiff Schönbrunn in Ottensheim ist für jeden Geschmack etwas dabei.

"Für uns als Guute Tage Verein Urfahr-West stehen Gemeinschaft, regionale Bewusstseinsbildung und Vernetzung im Vordergrund. Es ist eine einmalige Gelegenheit, Unternehmer aus der Region an drei Standorten zu besuchen und sich über die Leistungen in der Region zu informieren. Darüber hinaus bieten wir mit zwei Abendveranstaltungen eine stimmungsvolle Abwechslung", sagt Klaus Anselm, Obmann des Vereins.

Eingeläutet wird die Wirtschafts-Roas am 2. Juni, ab 19 Uhr mit der Havanna-Night auf dem Schiff "Schönbrunn" in Ottensheim mit der stimmungsvollen kubanischen Band "Son Cubano" und dem Ausnahmetalent DJ Karl Möstl. Eine regionale Tanzschule wärmt mit einer Tanzeinlage das Parkett auf. Die Bewirtung übernehmen die Landjugend Ottensheim-Puchenau und die Fachschule Bergheim.

Wirtschaft im Schaufenster

Rund 50 Aussteller präsentieren sich dann am 3. Juni, von 10 bis 17 Uhr, an drei Stationen: der Schönbrunn in Ottensheim, in der Seca-Holzwelt und am Firmengelände des Familienunternehmens Zellinger in Walding.

Am Abend des 3. Juni verwandelt sich die Schönbrunn in ein Ballschiff, wo ab 19:30 Uhr der erste Wirtschafts-Roas-Ball mit zwei außergewöhnlichen Bands aus Ottensheim stattfindet: Jazzic und Elsa Music. "Die Wirtschafts-Roas bietet der Region Urfahr-West den idealen Rahmen, sich als attraktiver Wirtschaftsstandort zu präsentieren. Als regionaler Versicherer sehen wir in diesem innovativen Konzept die Chance zur Stärkung der regionalen Gemeinschaft und Vernetzung. Deshalb freut es uns, als Hauptsponsor bei der ersten Wirtschafts-Roas zu unterstützen", sagt Alexander Schinnerl, Landesdirektor der UNIQA Oberösterreich.

Vorverkaufskarten für die Abendveranstaltungen am 2. und 3. Juni sind in Ottensheim in der Seca-Holzwelt, dem Goldschmiede Atelier Anselm und im Kleinen Buchladen sowie in Walding bei der Fa. Zellinger und in der Fachschule Bergheim oder per E-Mail an office@wirtschaftsroas.at erhältlich.

Wirtschaft stärken

Der Guute Tage Verein Urfahr-West wurde von Unternehmern aus der Region gegründet, um regionale Bewusstseinsbildung, Solidarität, Partnerschaft und Vernetzung zu schaffen. Die positiven Werte der regionalen Wirtschaft werden somit in den Mittelpunkt gestellt und sichtbar gemacht. Die Region Urfahr-West mit ihren 32 000 Einwohnern, 1600 Unternehmern und 500 Arbeitgeberbetrieben ist vielfältig und bietet hochwertige Produkte und Dienstleistungen an.

www.wirtschaftsroas.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper