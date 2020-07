BEZIRK ROHRBACH. Nur einen aktiven Corona-Fall gab es in den vergangenen Tagen im Bezirk Rohrbach, und dieser konnte mit dem Freikirchen-Cluster in Verbindung gebracht werden. Zwar sitze man auch in Rohrbach nicht auf einer Insel, eine positive Zwischenbilanz gestatten sich Wirtschaftskammer, Politik, AMS und Bezirkshauptmannschaft dennoch: „Ich hoffe, dass die Situation so bleibt.