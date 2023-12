Wirtschaft straff erklärt

Nicht einmal jeder zweite Befragte in Oberösterreich konnte bei einer aktuellen Umfrage des Instituts Spectra wirtschaftliche Begriffe wie Eigenkapital, Gewinn oder Export/Import erklären. Auch wenn sich in der jungen Bevölkerungsgruppe das Verständnis wirtschaftlicher Begriffe tendenziell bessert, soll die neue Info-Broschüre „Wirtschaft – kurz erklärt“ mithelfen, das Verstehen wirtschaftlicher Zusammenhänge an mittleren und höheren Schulen zu optimieren. 400 Exemplare des Buchs überreichte Gottfried Kneifel, Präsident der Initiative Wirtschaftsstandort Oberösterreich (IWS), nun der Handelsakademie Perg. Dabei bedankte sich Kneifel ausdrücklich bei den Lehrkräften Eva-Maria Schlager- Hahn und Anja Aigner: „Beide haben im Redaktionsteam einen wichtigen Beitrag zur Entstehung der Broschüre geleistet.“ Die HAK Perg habe diese Initiative gerne mit ihrer Wirtschaftskompetenz unterstützt, sagte Direktorin Gabriela Teubenbacher über den „Nebenjob“ ihrer Pädagoginnen.

