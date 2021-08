"Endlich wieder Messe und Wiesn" – die Freude von 120 Ausstellern und 35.000 Besuchern prägte heuer das Großereignis in Freistadt. "Die Erlebnismesse in Freistadt ist die erste große Ausstellung in Oberösterreich seit März 2020. Damit ist sie ein wichtiges Signal für die Aussteller- und Messebranche, die nach langer Durststrecke nun – mit Vorsicht und Hausverstand – wieder in Fahrt kommen", freute sich schon bei der Eröffnung Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner.