„Wir wollen nicht mehr Verkehr in der Siedlung und brauchen keine Tankstelle“

Wäre der Haidvogel-Saal in Oepping bei jedem Ball so gut gefüllt, freute es den Wirt. Doch es war der Bürger-Infoabend über den Kreisverkehr an der Grill-Kreuzung und das angedachte Nahversorgerkonzept „Land lebt auf“, welches die Oeppingerinnen und Oeppinger in Scharen ins Wirtshaus trieb. Die Bürgerinfo sollte mit Gerüchten rund um das Thema aufräumen. Geworden ist es eine lautstarke Abrechnung einiger Bürger mit der Gemeindepolitik.