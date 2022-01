Beim ersten Blick auf die KZ-Gedenkstätte Mauthausen beschleicht einen immer noch ein beklemmendes Gefühl. Gibt es so etwas wie eine Aura des Ortes, fragt Gudrun Blohberger den Besucher. Oder ist es das Wissen darum, was hier geschehen ist, das diese Beklemmung auszulösen vermag? Bewusst hat sich die pädagogische Leiterin der KZ-Gedenkstätte 2015 dafür entschieden, in Mauthausen zu arbeiten und auch zu leben.