Der Ort ist Programm. Das Adlerkino in Haslach ist ein Symbol dafür, was es braucht, damit Ortszentren nicht ausgedünnt werden bzw. aussterben. Das leerstehende Haus im Zentrum der Mühlviertler Gemeinde wurde von Gerald Ornetzeder gekauft, auf Vordermann gebracht und ist wieder kultureller Nahversorger – und am 25. November Schauplatz des TEDx Haslach Countdown Events. Geredet wird über das Klima und alles, was damit zusammenhängt.

TED ist die Abkürzung von Technology, Entertainment und Design und ein Format, indem Vorträge und Live-Redner tiefgehende Diskussionen zu einem Thema ermöglichen. Experten vermitteln Wissen, den Abschluss bildet eine gemeinsame Diskussionsrunde. Das x steht übrigens für unabhängig. Ganz bewusst haben sich die Organisatoren Edith Öller und Philipp Grill für einen Talk auf dem Land entschieden.

Der Wille, etwas zu bewegen

Die beiden kreativen Köpfe haben sich vor knapp zwei Monaten bei einer Veranstaltung der Creative Region in Linz getroffen, kamen ins Gespräch, hatten die Idee und setzten sie in aller Schnelle durch. "Wir sind eben agil", sagt Grill mit einem Lachen. Mit Peter Baumüller, der den Musik-Kulturclub Lembach verantwortet, und Matthias Gahleitner, Chef des Noppen Air Musikfestivals in Neußerling, fanden sich schnell zwei Mitstreiter.

"Wir wollen das Klimathema aufs Land holen, dorthin, wo die Auswirkungen der Klimakrise längst zu sehen und zu spüren sind", spricht Grill auf Bodenversiegelung, entvölkerte Ortszentren oder Schäden durch Unwetterkatastrophen in der Natur an. "Wenn man etwas bewegen will, darf man nicht den einfachsten Weg gehen."

So werden in Haslach viele Fragen gestellt und auch beantwortet. Können wir das Klima noch retten? Gibt es so etwas wie grünes Wachstum? Wie sieht nachhaltiger Konsum aus? Funktioniert nachhaltige Mobilität auch auf dem Land? Warum täuschen wir uns lieber selbst, statt klimafreundlich zu leben? Macht die Politik genug?

Viele Experten, viele Meinungen

Die Experten, die im Adlerkino in Haslach am 25. November ab 19 Uhr reden werden, sind:

Franziska Brandner, Schülerin und Pressesprecherin von "Fridays for Future Linz"

Thomas Brudermann, Nachhaltigkeitsforscher und Psychologe an der Universität Graz

Kirsten von Elverfeldt, Wissenschaftlerin und Autorin, die an der Universität Klagenfurt unter anderem zu den Bereichen Klimawandels sowie Gesellschafts-Umwelt-Beziehungen lehrt

Nunu Kaller, Konsumkritikerin und Autorin

Verena Mischitz, Videojournalistin und Moderatorin (Netzwerk Klimajournalismus)

Lina Mosshammer, Mobilitätsexpertin, Verkehrsclub Österreich

Viktoria Pichler, Expertin für Kreislaufwirtschaft und Innovation bei der Unternehmensplattform respACT und Teil des Gründungsteams vom Circular Economy Forum Austria

Anna Hehenberger, Wissenschaftlerin am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln

Sigrid Stagl, Umwelt-Ökonomin und Autorin von der WU Wien

Das Ziel der Veranstaltung ist klar: viele Meinungen von Experten einzuholen, damit sich dann jeder selbst ein Bild davon machen kann, wo er, das Land, die Region im Moment steht. "Wir wollen einen Grundüberblick über das Thema Klimaschutz und die notwendigen Maßnahmen, um den Klimawandel zumindest noch etwas zu stoppen, geben und dabei auch besonders auf die Situation am Land eingehen", sagt Grill. Infos und Anmeldungen: tedxhaslach.com