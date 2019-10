„Wir werden die Studien prüfen, haben aber noch immer keine Unterlagen“

MÜHLVIERTEL. In seiner jüngsten Sitzung befasste sich der OÖ Landtag mit dem Thema 110-kV-Leitung im Mühlviertel. In einer mündlichen Anfrage wollte SP-Landtagsabgeordneter Michael Lindner von Energie-Landesrat Markus Achleitner wissen, warum die von den Erdleitungs-Befürwortern präsentierte Studie seitens des Landes nicht in entsprechender Form gewürdigt werde. Außerdem wollte er darüber Auskunft, bis zu welchem Mehrkostenfaktor ein Erdkabel einer Freileitung vorzuziehen sei.

„Systeme nicht vergleichbar“

„Grundsätzlich ist festzustellen, dass es ja bereits ein 110 kV- Leitungsstück der Linz AG mit einer Länge von 8,3 Kilometern von Freistadt nach Rainbach gibt, das als Freileitung errichtet worden ist. Die von der IG Landschaftsschutz Mühlviertel medial mehrfach angekündigte Studie ist dem Land OÖ bis jetzt noch nicht übermittelt worden. Sobald diese Studie dem Land vorliegt, wird sie an die beiden Netzbetreiber, die Netz OÖ GmbH und die Linz Netz GmbH, zur fachlichen Beurteilung weitergeleitet“, sagt dazu Markus Achleitner.

Die Netzbetreiber erstellen derzeit eine Detailplanung zur Trasse für die 110 kV-Leitung im vorliegenden „Vorzugskorridor“. „Zur Ermittlung dieses Vorzugskorridors für eine Hochspannungs-Leitungstrasse ist zum ersten Mal der Trassenfindungsleitfaden des Landes zur Anwendung gekommen. Während dieses Prozesses wurden auch bereits zusätzliche Studien und Untersuchungen durchgeführt, um alle auftretenden Fragen fundiert beantworten zu können. Die von der IG Landschaftsschutz Mühlviertel in Medienberichten getätigten Aussagen lassen darauf schließen, dass hier unterschiedliche Systeme verglichen werden, die aber nicht vergleichbar sind“, sagt Achleitner.

Enttäuscht zeigt sich Lindner von der Beantwortung: „Es hat kein Signal gegeben, sich mit den Bedenken der Mühlviertler Betroffenen ernsthaft auseinander zu setzen und sich gemeinsam an einen Tisch zu setzen. Offensichtlich nehmen die Verantwortlichen massenhafte Enteignungen wie im Innviertel eher in Kauf, als sich im Vorhinein mit den betroffenen Bürgern zusammenzusetzen und eine Erdkabel-Trasse ernst zu planen.“

Studie überreicht

Deswegen habe Lindner dem Landesrat die vorliegenden Studien der IG Landschaftsschutz noch einmal persönlich im Landtag überreicht. „Die IG Landschaftsschutz hat auf eigene Kosten eine wissenschaftliche Studie organisiert, die eine Erdkabel-Variante als leistbar und machbar betrachtet, mit nur geringfügig höheren Kosten. Deswegen fordern wir, dass diese Erdkabel-Trasse ernsthaft geplant und geprüft wird“, sagt der SP-Abgeordnete.