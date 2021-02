"Wir werden die Frau Minister beim Wort nehmen"

Die Kaserne könnte demnach zu einer Sicherheitsinsel im Fall eines großflächigen Stromausfalls ausgebaut werden. Beispielsweise würde eine Aufstockung mit Versorgungsgeräten und gut haltbaren Gebrauchsgütern die Folgen eines Blackouts abfedern. "Speziell regionale Kleinkasernen wie unsere in Freistadt sind ein wesentlicher Faktor für eine breit aufgestellte Sicherheitsstruktur. Hier werden wir die Frau Minister beim Wort nehmen", so Handlos und Schuh in einer gemeinsamen Stellungnahme.

